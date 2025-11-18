País
Buscas na TAP. Foram constituídos quatro arguidos
As buscas na TAP resultaram na constituição de quatro arguidos. A operação envolve o Grupo Barraqueiro, a Parpública e escritórios de advogados. A RTP sabe que um dos arguidos é Humberto Pedrosa.
Na "Operação voo TP789" quatro pessoas foram constituidas arguidas nas diligências a instalações da TAP. Os factos são de 2015, altura da privatização. Há suspeita da prática de crimes como oferta e recebimento indevidos de vantagem, participação económica em negócio ou burla qualificada.
A TAP está esta terça-feira a ser alvo de buscas. Em causa estão suspeitas que o empresário David Neelman utilizou fundos próprios da TAP para, juntamente com Humberto Pedrosa, comprar a companhia aérea portuguesa.
Os factos sob escrutínio remontam à privatização de 2015, à gestão privada e ao negócio da compra de aviões.
Nas diligências participa uma equipa do Ministério Público apoiada por inspetores da Polícia Judiciária e juízes do tribunal central.
A Procuradoria-Geral da República anunciou buscas em 25 locais, incluindo empresas, como a TAP, o Grupo Barraqueiro e a Parpública, sociedades de advogados e sociedades de revisor oficial de contas.