Buscas no Douro Azul. DCIA e Autoridade Tributária no local

Buscas na empresa Douro Azul, do empresário Mário Ferreira, um dos donos da TVI. Em causa, estão suspeitas de fraude fiscal e branqueamento no negócio da compra e venda do navio Atlântida. Em entrevista à RTP, o responsável executivo não confirmou se estavam a ser realizadas buscas nem o motivo.