Buscas por homem desaparecido no rio Tejo em Vila Velha de Ródão recomeçaram hoje de manhã

As buscas por um homem de 38 anos que desapareceu no sábado, no rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, foram retomadas hoje de manhã, informou a Proteção Civil.