Buscas por mar e terra. Avistadas perto de 30 pessoas a desembarcar em Sesimbra

As operações de busca mantêm-se no terreno para localizar os ocupantes da embarcação e apurar as circunstâncias desta ocorrência.









Até ao momento, é possível confirmar que deu à costa uma embarcação de borracha. Mas não foi possível confirmar, neste momento, a presença de migrantes referidos na denúncia.



A embarcação encontra-se à guarda da Polícia Marítima.



A GNR mantém ativo o seu dispositivo territorial, bem como a estrutura de investigação criminal e de intervenção, de forma a apoiar e a desenvolver todas as diligências necessárias para averiguar os factos e garantir a segurança na área em causa.

A Guarda Nacional Republicana esclarece que, na madrugada de hoje recebeu, através de uma chamada de um popular presente na praia, uma denúncia relativa a um possível desembarque de migrantes na zona da Aldeia do Meco.Até ao momento, é possível confirmar que deu à costa uma embarcação de borracha. Mas não foi possível confirmar, neste momento, a presença de migrantes referidos na denúncia.A embarcação encontra-se à guarda da Polícia Marítima.A GNR mantém ativo o seu dispositivo territorial, bem como a estrutura de investigação criminal e de intervenção, de forma a apoiar e a desenvolver todas as diligências necessárias para averiguar os factos e garantir a segurança na área em causa.

O alerta foi dado durante a madrugada por um pescador, que disse à GNR ter visto entre 20 e 30 pessoas a desembarcarem.As autoridades deslocaram-se ao local e apreenderam o bote alegadamente utilizado.