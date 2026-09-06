Buscas por mar e terra. Testemunhos assinalam desembarque de pessoas em Sesimbra, GNR aponta para tráfico

As operações de busca mantêm-se no terreno para localizar os ocupantes da embarcação e apurar as circunstâncias desta ocorrência.





A Guarda Nacional Republicana esclarece que, na madrugada de hoje recebeu, através de uma chamada de um popular presente na praia, uma denúncia relativa a um possível desembarque de migrantes na zona da Aldeia do Meco.



É possível confirmar que deu à costa uma embarcação de borracha, mas não foi possível confirmar a presença de migrantes, como foi referido no alerta às autoridades.





Num comunicado enviado às redações ao final da tarde, as forças de segurança apontam para a probabilidade de se tratar de tráfico de droga.





"No decorrer das diligências policiais que, de forma coordenada, foram desenvolvidas pelas duas forças, surgiu uma indicação que, nas proximidades daquele local, teriam sido vistos cerca de 20 a 30 indivíduos, situação essa que nenhum testemunho ouvido pelas autoridades confirmou.



Para além disso importa referir que, do trabalho policial de investigação, se conclui não ser possível afirmar a existência de qualquer desembarque de migrantes naquela zona, não se confirmando, assim, a informação da hipotética presença desse grupo de indivíduos, referidos anteriormente.



Dos indícios recolhidos no local e das diligências policiais desenvolvidas, o cenário encontrado tem similitude com as inúmeras situações que estas Forças Policiais têm detetado: movimentações suspeitas ao longo da costa portuguesa, relacionadas com tráfico de estupefacientes por via marítima e com contrabando de circulação de combustível, tendo levado à detenção de vários cidadãos nacionais e estrangeiros e à apreensão de quantidades consideráveis de combustível e de produto estupefaciente".



A embarcação encontra-se à guarda da Polícia Marítima.



A GNR mantém ativo o seu dispositivo territorial, bem como a estrutura de investigação criminal e de intervenção, de forma a apoiar e a desenvolver todas as diligências necessárias para averiguar os factos e garantir a segurança na área em causa.

A embarcação encontra-se à guarda da Polícia Marítima.A GNR mantém ativo o seu dispositivo territorial, bem como a estrutura de investigação criminal e de intervenção, de forma a apoiar e a desenvolver todas as diligências necessárias para averiguar os factos e garantir a segurança na área em causa.

O alerta foi dado durante a madrugada por um pescador, que disse à GNR ter visto entre 20 e 30 pessoas a desembarcarem.As autoridades deslocaram-se ao local e apreenderam o bote alegadamente utilizado.