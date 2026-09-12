País
Buscas por tripulante desaparecido ao largo de Sesimbra retomadas esta manhã
As autoridades retomaram as buscas pelo tripulante de uma embarcação que naufragou sexta-feira ao largo de Sesimbra, distrito de Setúbal, alargando a área das ações de procura, divulgou a Marinha Portuguesa.
Em comunicado, a Marinha Portuguesa, que coordena as operações, indicou que as operações de procura pelo tripulante desaparecido foram retomadas esta manhã, salientando que "a área de busca foi alargada".
Estão empenhados nas operações os navios da Marinha NRP Figueira da Foz e NRP Sagitário e uma embarcação do Instituto Hidrográfico, equipada com sonar lateral multifeixe.
A Marinha Portuguesa coordena as buscas através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).
Na sequência do naufrágio da embarcação, uma pessoa está desaparecida e seis foram resgatadas na sexta-feira.
O alerta foi recebido às 10h25 de sexta-feira, através da embarcação de pesca Sebastião Paulo, que se encontrava nas imediações e recuperou seis náufragos, cinco deles feridos ligeiros e um ferido grave.
Estão empenhados nas operações os navios da Marinha NRP Figueira da Foz e NRP Sagitário e uma embarcação do Instituto Hidrográfico, equipada com sonar lateral multifeixe.
A Marinha Portuguesa coordena as buscas através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).
Na sequência do naufrágio da embarcação, uma pessoa está desaparecida e seis foram resgatadas na sexta-feira.
O alerta foi recebido às 10h25 de sexta-feira, através da embarcação de pesca Sebastião Paulo, que se encontrava nas imediações e recuperou seis náufragos, cinco deles feridos ligeiros e um ferido grave.
De acordo com a informação dos restantes tripulantes resgatados, o elemento em falta desapareceu no momento do afundamento da embarcação.
c/ Lusa
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