Buscas por tripulante desaparecido ao largo de Sesimbra retomadas esta manhã



Estão empenhados nas operações os navios da Marinha NRP Figueira da Foz e NRP Sagitário e uma embarcação do Instituto Hidrográfico, equipada com sonar lateral multifeixe.

De acordo com a informação dos restantes tripulantes resgatados, o elemento em falta desapareceu no momento do afundamento da embarcação.





c/ Lusa

Em comunicado, a Marinha Portuguesa, que coordena as operações, indicou que asA Marinha Portuguesa coordena as buscas através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).O alerta foi recebido às 10h25 de sexta-feira, através da embarcação de pesca Sebastião Paulo, que se encontrava nas imediações e recuperou seis náufragos, cinco deles feridos ligeiros e um ferido grave.