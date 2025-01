"A ganchorra que estava no local" e "os próprios relatos das pessoas que iam a bordo identificam como da atividade de apanha de bivalves no rio Tejo", declarou o capitão do Porto de Lisboa.



Segundo Paulo Rodrigues Vicente, o helicóptero da Força Aérea envolvido nas buscas continuará até pelo menos às 21h00. "É o melhor meio para efetuar buscas, com os focos de luz e com a área que consegue abranger. Estão duas embarcações também", adiantou.