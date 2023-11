Buscas relacionadas com ex-secretário de Estado já terão terminado

A Polícia Judiciária tem estado a fazer buscas no Instituto Português do Desporto e da Juventude, no Centro Hospitalar Tondela-Viseu e no Instituto de Saúde Doutor Ricardo Jorge. O inquérito está a ser dirigido pelo DCIAP para recolha de prova relacionada com suspeitas de crimes de participação económica em negócio e de abuso de poderes por titular de cargo político, além de usurpação de funções.

As suspeitas estão relacionadas com ex-secretário de Estado do Desporto João Paulo Rebelo. O ex-governante terá sugerido uma empresa de um ex-sócio para realizar testes à Covid-19 na região Centro.



O DCIAP explica em comunicado que estão em causa suspeitas de favorecimento de contratação pública na realização de testes Covid e ainda a celebração de um contrato público por ajuste direto para aquisição de serviços de engenharia.



Nas nove buscas domiciliárias e não domiciliárias participam inspetores e peritos da Polícia Judiciária, um representante da Ordem dos Médicos, cinco especialistas do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República, cinco magistrados do Ministério Público e dois juízes de Instrução Criminal.