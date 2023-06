Cabrita ouvido no Tribunal de Évora indiciado por homicídio negligente

Foto: Nuno Veiga - Lusa

Eduardo Cabrita é esta sexta-feira ouvido no Tribunal de Évora indiciado por homicídio negligente e condução perigosa. É ainda o caso do atropelamento na A6 que tirou a vida a um trabalhador que fazia a manutenção da via.