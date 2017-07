Caça-minas Roberto Ivens afundou-se há cem anos

No dia 26 de julho de 1917 a embarcação chocou com uma mina e afundou-se ao largo de Cascais. Morreram 15 dos 22 tripulantes.



Era um dos 11 arrastões de pesca que na altura foram requisitados e transformados em caça-minas, precisamente para detetar este armamento no alto-mar.



Um acontecimento histórica na Primeira Guerra Mundial.



Quando explodiu, o Roberto Ivans nunca mais foi visto mas, no ano passado, a Marinha encontrou os destroços do caça-minas.