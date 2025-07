Cada vez mais bebés nascem em ambulâncias

A situação está a agravar-se sobretudo na zona de Lisboa e Vale do Tejo.



Ainda na quinta-feira nasceu um bebé no IC21, no Barreiro e o parto foi realizado pela própria família.



Os especialistas já demonstram preocupação com a falta de assistência adequada a mães e recém-nascidos em situações de alto risco.



O Presidente da Federação Nacional dos Médicos já referiu que o número de nascimentos em ambulâncias não é normal.