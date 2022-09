Cada vez mais grávidas do Industão têm os partos em Portugal

Fontes de vários centros hospitalares confirmaram à RTP que médicos vão-se apercebendo que muitas vezes se trata de mulheres que não têm cartão de cidadão português e que nunca tinham vindo a Portugal, não têm qualquer registo clínico no sistema.



E, se antigamente isso acontecia mais com mulheres dos PALOP, também há agora grávidas de várias da zona do Industão: Bangladesh, Índia e Paquistão.