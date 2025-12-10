Cadáver encontrado junto a instalações da PSP em Lisboa





A PSP encontrou o corpo pelas 11h00 junto à estrada do Forte Alto do Duque, perto do Hospital S. Francisco Xavier.



O cadáver tinha uma pulseira hospitalar e, segundo o jornal Correio da Manhã, encontrava-se em avançado estado de decomposição.



A PJ está a investigar as circunstâncias em que o corpo apareceu, acrescentou a fonte da PSP.



(em atualização)