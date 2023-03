Cadáver encontrado no interior de um poço no Penteado, Moita

Segundo o diretor da PJ de Setúbal, João Bugia, o cadáver foi encontrado cerca das 11:30 por populares, que alertaram de imediato as autoridades.

"Face aos indícios de crime, foi acionada de imediato para o local uma equipa de investigação da Polícia Judiciária de Setúbal", acrescentou João Bugia.

De acordo com o responsável da PJ de Setúbal, o cadáver, que foi retirado do poço cerca das 15:30, deverá ser autopsiado no Instituto de Medicina Legal de Lisboa, dado que não havia disponibilidade para que fosse realizada no Hospital do Barreiro.