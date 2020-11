Cadeia de frio será decisiva para distribuição da vacina em Portugal

A vacina será gratuita e administrada faseadamente. Os números ainda podem variar mas até agora Portugal contratou a compra de 22 milhões de doses de vacinas o que permitirá a administração de duas 2 doses por pessoa.



O processo de distribuição envolverá as Forças Armadas e Proteção Civil.



O Ministério da Saúde já avançou com alguns pormenores da operação logistica.



A responsabilidade do transporte até Portugal é das farmacêuticas mas grandes desafios na distribuição que se irá basear numa cadeia de frio.