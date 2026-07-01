Cães treinados para encontrar vítimas em catástrofes através do "odor vivo"

"O que os cães permitem fazer", explicou André Rosa, é "correr um espaço muito grande em muito pouco tempo".



Segundo o capitão da equipa cinotécnica da GNR, os cães como a Asi, "além de terem pouco peso e não comprometerem as estruturas, conseguem entrar em espaços com o odor à procura da vítima que está soterrada".



A Asi foi ao estúdio da RTP. Ainda está em treino, com o objetivo de encontrar pessoas através do "odor vivo".