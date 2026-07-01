País
Cães treinados para encontrar vítimas em catástrofes através do "odor vivo"
Os cães continuam a ser úteis para operações de resgate e salvamento em situações de catástrofe, como os terramotos na Venezuela.
convidado André Rosa... capitão da equipa cinotécnica da GNR... Paulo Gonçalves e a sua cadela ASI
Segundo o capitão da equipa cinotécnica da GNR, os cães como a Asi, "além de terem pouco peso e não comprometerem as estruturas, conseguem entrar em espaços com o odor à procura da vítima que está soterrada".
A Asi foi ao estúdio da RTP. Ainda está em treino, com o objetivo de encontrar pessoas através do "odor vivo".