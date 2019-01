Caixotes do lixo incendiados em Lisboa e Setúbal

RTP23 Jan, 2019, 08:05 / atualizado em 23 Jan, 2019, 09:03 | País

Na Bela Vista, no concelho de Setúbal, houve oito ocorrências com caixotes do lixo incendiados, enquanto em Massamá e em Queluz, no concelho de Sintra (distrito de Lisboa), ocorreram seis incidentes semelhantes.



De acordo com fonte da PSP, que falou com a agência Lusa, no concelho de Loures houve uma tentativa de incendiar um automóvel, mas a rápida resposta das autoridades impediu que os danos fossem relevantes.







As autoridades indicam que não há registo de feridos ou de outros estragos para lá dos caixotes do lixo incendiados. E ninguém foi detido.



Os focos de incêndio, referiu a fonte da direção nacional, foram observados "pontualmente, em ruas diferentes", sem que houvesse "ajuntamentos, manifestações".A polícia tinha já dado conta, na terça-feira, de um reforço do policiamento com elementos da Unidade Especial de Polícia na Bela Vista e em algumas zonas de Loures e Odivelas (distrito de Lisboa), após incidentes registados durante a noite, com o lançamento de "cocktails Molotov" contra uma esquadra e o incêndio de caixotes e de várias viaturas.Em comunicado, a PSP informou queApós a manifestação em frente ao Ministério da Administração Interna na segunda-feira, em Lisboa, quatro pessoas foram detidas na sequência do apedrejamento de elementos da PSP por participantes no protesto, convocado para dizer "basta à violência policial" e "abaixo o racismo".Este protesto ocorreu um dia depois de incidentes em Vale de Chícharos, conhecido por bairro da Jamaica, entre a PSP e moradores, de que resultaram feridos cinco civis e um polícia, sem gravidade.O Ministério Público e a PSP abriram inquéritos aos incidentes no bairro da Jamaica.Os quatro manifestantes detidos em Lisboa vão ser julgados sumariamente em 7 de fevereiro.