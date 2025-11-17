"Calamidade". Centenas de peixes mortos na albufeira de Póvoa e Meadas

A Agência Portuguesa do Ambiente e outras entidades já estão a acompanhar a situação, quer no terreno, quer através da realização de análises laboratoriais às amostras de água recolhidas para encontrar as razões desta mortandade de peixes. Para já não existem informações que permitam identificar a origem do problema.

A Câmara de Castelo de Vide aguarda conhecer esta segunda-feira à tarde o resultado das análises e vai começar a retirar as centenas de peixes mortos que se acumulam nas margens da Barragem de Póvoa e Meadas em articulação com as autoridades competentes.

Contactada pela Antena 1, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) refere que "se encontra a acompanhar a situação, quer no terreno, quer através da realização de análises laboratoriais às amostras de água recolhidas, no intuito do despiste das razões desta ocorrência. E esclarece que "à data não foi detetado qualquer foco de descarga de águas residuais ou contaminação nas imediações, bem como se constatou que os peixes mortos eram essencialmente de uma única espécie, exótica, e de dimensões semelhantes".