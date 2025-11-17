País
"Calamidade". Centenas de peixes mortos na albufeira de Póvoa e Meadas
A Câmara de Castelo de Vide alerta para centenas de peixes mortos na Barragem de Póvoa e Meadas. Ouvido pela rádio pública, o presidente da autarquia Nuno Calixto refere-se à situação como "calamidade".
créditos: Câmara Municipal de Castelo de Vide
A Barragem de Póvoa e Meadas garante o abastecimento público de água aos concelhos de Nisa, Gavião, Ponte de Sor, Crato, Alter do Chão, Fronteira, Avis e Sousel.
Além desta componente, a albufeira conta com um papel relevante no setor do turismo de natureza na região.
A Câmara de Castelo de Vide aguarda conhecer esta segunda-feira à tarde o resultado das análises e vai começar a retirar as centenas de peixes mortos que se acumulam nas margens da Barragem de Póvoa e Meadas em articulação com as autoridades competentes.
Contactada pela Antena 1, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) refere que "se encontra a acompanhar a situação, quer no terreno, quer através da realização de análises laboratoriais às amostras de água recolhidas, no intuito do despiste das razões desta ocorrência. E esclarece que "à data não foi detetado qualquer foco de descarga de águas residuais ou contaminação nas imediações, bem como se constatou que os peixes mortos eram essencialmente de uma única espécie, exótica, e de dimensões semelhantes".