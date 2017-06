Partilhar o artigo Calçada de Carriche cortada no sentido Odivelas-Lisboa por rotura de conduta de água Imprimir o artigo Calçada de Carriche cortada no sentido Odivelas-Lisboa por rotura de conduta de água Enviar por email o artigo Calçada de Carriche cortada no sentido Odivelas-Lisboa por rotura de conduta de água Aumentar a fonte do artigo Calçada de Carriche cortada no sentido Odivelas-Lisboa por rotura de conduta de água Diminuir a fonte do artigo Calçada de Carriche cortada no sentido Odivelas-Lisboa por rotura de conduta de água Ouvir o artigo Calçada de Carriche cortada no sentido Odivelas-Lisboa por rotura de conduta de água

Tópicos:

Calçada,