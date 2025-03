Caloiros do Politécnico de Leiria ensinam idosos a identificar rochas e minerais

Com idades entre os 80 e os 93 anos, o grupo que integra o projeto Academia dos Sonhos é constituído por alunos atentos e com medo de errar.

"Eles sabem tudo e nós não sabemos nada", afirmaram na sexta-feira anterior à aula de segunda-feira.

A coordenadora executiva do projeto conta a ansiedade dos utentes, que queriam fazer boa figura perante os alunos: "Então e o que sabem vocês? `Sabemos da vida`. Então complementam-se. Não vão ser engenheiros, mas já foram engenheiros de outras coisas da vida", reforçou Sandra Pissarra.

No Laboratório de Geotecnia e Vias de Comunicação da ESTG, a docente Anabela Veiga mostrou diferentes rochas e minerais e a sua utilização, desconhecida pela maioria.

"Pedra pomes: é uma rocha vulcânica. Sabiam? `Usamos para esfoliar a pele`", constatou Maria de Lurdes Ferreira, uma das idosas.

Granito, calcário, pedra pomes ou quartzo foram alguns dos minerais e rochas analisados.

"As rochas são algo do quotidiano que desvalorizamos, mas que podem despertar curiosidade. Em torno de uma aula de Geologia e de Engenharia, aproveitámos o treino da identificação para também comunicar. O objetivo principal é pôr os alunos em contacto com pessoas de idade diferente", sublinhou Anabela Veiga.

Considerando que as "gerações são todas muito estratificadas", para a investigadora este encontro intergeracional contribui também para "estimular competências sociais de comunicação, de apoio e de acompanhamento".

Depois de um pequeno resumo, os alunos, mais e menos jovens, juntaram-se em pequenos grupos para aprofundar conhecimentos. Carinhosa e pacientemente, os estudantes foram explicando as propriedades de cada `pedra` que tinham à frente. O teste final foi realizado sob forma de `quiz`, onde ninguém queria perder.

"Que nome vamos ter?" perguntava um dos alunos. "Os Incríveis", respondeu Mariana Stoca. O pódio foi irrelevante, apesar da competitividade salutar, onde nenhum dos utentes queria perder. A entreajuda entre as diferentes gerações foi evidente. "Agora dou mais valor aos estudantes que têm de saber isto tudo", constatou aquela idosa.

Uma das estudantes do 1.º ano da licenciatura em Engenharia Civil, Maria de Carmen, confessa que foi uma experiência diferente. "Foi muito bom aprender com a professora e poder ensinar e aprender ainda mais com os nossos idosos. Foi uma aula mais familiar. Foi como se estivéssemos com os nossos avós", disse, ao reconhecer que se "aprende melhor quando se ensina os outros".

Para a responsável pela gestão da Academia dos Sonhos, projeto financiado pela Fundação La Caixa, Alexandra Neves, o objetivo da atividade é "trabalhar o idadismo através de relações intergeracionais com crianças, jovens ou jovens adultos, neste caso, os estudantes do Politécnico de Leiria".

"Outro dos objetivos é demonstrarmos que não há idade para ensinar nem para aprender. Eles [idosos] assistem a algumas aulas, fazem trabalhos de grupo e preparam-se antes de vir. Os alunos também têm intervenção dentro da instituição, trabalhando-se, assim, algum preconceito e mitigando esta problemática", acrescentou.

Segundo Sandra Pissarra, esta troca de experiências demonstra "uma empatia e uma relação muito amorosa entre eles" e contribui para quebrar barreiras. "Os jovens não entram nas instituições e o facto de virmos aqui acaba por ser uma mais-valia, porque eles começam a abraçar-se e a conhecerem-se como se fossem os próprios avós e netos", apontou.

Mesmo que a aprendizagem não fique consolidada, Sandra Pissarra considera que o mais relevante é o afeto que viveram com os jovens e a experiência de estarem numa escola superior.