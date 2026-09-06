Calor e risco de incêndio. Sete distritos sob aviso amarelo até às 21h00 de segunda-feira

Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA, devido aos "valores elevados da temperatura máxima", esperados até segunda-feira.

O IPMA manteve até às 21h00 de sábado o aviso amarelo para 17 dos 18 distritos de Portugal Continental, devido a tempo quente, sendo Viana do Castelo a exceção.

Estão também 12 concelhos em risco máximo de incêndio, este domingo.



A norte são os de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida e Sabugal. No centro Marvão e Portalegre. A sul: Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.



A maior parte do interior do país está também em perigo muito elevado de incêndio.

Para o grupo Ocidental dos Açores, o IPMA emitiu um aviso amarelo mas por precipitação por vezes forte, com possibilidade de trovoada, em vigor até às 09h00 de hoje.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.