Calor e risco de incêndio. Sete distritos sob aviso amarelo até às 21h00 de segunda-feira
O calor vai manter-se no início da semana. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos do país, até às 21h00 da próxima segunda-feira.
Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos assinalados pelo IPMA, devido aos "valores elevados da temperatura máxima", esperados até segunda-feira.
O IPMA manteve até às 21h00 de sábado o aviso amarelo para 17 dos 18 distritos de Portugal Continental, devido a tempo quente, sendo Viana do Castelo a exceção.
Estão também 12 concelhos em risco máximo de incêndio, este domingo.
A norte são os de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida e Sabugal. No centro Marvão e Portalegre. A sul: Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.
A maior parte do interior do país está também em perigo muito elevado de incêndio.
Para o grupo Ocidental dos Açores, o IPMA emitiu um aviso amarelo mas por precipitação por vezes forte, com possibilidade de trovoada, em vigor até às 09h00 de hoje.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.