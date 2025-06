Calor extremo e trovoadas secas. Mais de 30 concelhos em risco máximo de incêndio

Nestas regiões, o IPMA prevê temperaturas superiores a 40 graus e trovoadas secas.

Devido ao tempo quente, o IPMA colocou ainda sob aviso laranja, até segunda-feira, 13 distritos de Portugal continental: Évora, Faro, Setúbal, Beja, Portalegre, Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Coimbra.





(com Lusa)

O IPMA colocou ainda em risco “muito elevado” e “elevado” de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente. Cerca de 30 municípios localizados no litoral do país estão com risco moderado ou reduzido de incêndio.Estão proibidas as queimadas, o uso de máquinas florestais e agrícolas, foguetes, grelhadores ou fogareiros.