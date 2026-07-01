Calor extremo. Lisboa e Setúbal vão estar em alerta vermelho na quinta-feira

Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho por causa do calor a partir de quinta-feira, estendendo-se na sexta a Coimbra e Leiria na sexta-feira.





O aviso vermelho é o mais grave e surge numa altura em que Portugal entra num período de temperaturas elevadas.





Na quinta-feira haverá algumas zonas do norte do país sob aviso amarelo, o menos grave, mas na sexta-feira todo o país terá pelo menos aviso laranja.







Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que se prevê "um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 35 e 41°C na generalidade do território, sendo entre 41 e 44°C no vale do Tejo e no Alentejo", a partir desta quarta-feira.

Quanto à duração temporal deste período de tempo quente e seco, o IPMA diz que "está previsto ser de, pelo menos, uma semana".





"A temperatura mínima irá registar valores superiores a 20°C igualmente em grande parte do continente, havendo regiões onde as temperaturas poderão não baixar dos 24 a 28°C durante várias noites, entre as quais a Grande Lisboa", acrescenta.







A situação que está a afetar Portugal tem origem “numa ação conjunta” de um anticiclone centrado a noroeste da Península Ibérica, a estender-se em crista até às ilhas Britânicas, e de uma depressão no norte de África que, “na sua circulação conjunta”, transportam ar muito quente e seco do norte de África até ao território continental.

59 dias em onda de calor em 2026

Nos registos do IPMA, constam igualmente oito ondas de calor em 2024 e sete ondas de calor, com diferente extensão territorial no continente, nos seguintes anos: 2009, 2015, 2017, 2020 e 2023.





c/Lusa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera admite que esta situação é "particularmente anómala" nas regiões do litoral, onde "a ausência de progressão da brisa marítima para o interior e/ou a sua fraca intensidade irão contribuir para valores elevados de temperatura durante vários dias consecutivos", o que configura "uma situação rara em alguns locais".. Nos próximos dias progressivamente vamos ter cada vez mais calor. Não só as temperaturas máximas, e vamos também ter um problema com as temperaturas mínimas, com as chamadas noites tropicais. Com", explicou à RTP o meteorologista José Eduardo Duarte.Ase vamos ter uma situação bastante complicada. Porque,, que noutras situações tiveram a brisa tardia que faz baixar as temperaturas, o que não se prevê nesta situação. Vamos ter um vento de leste e vamos ter dias muito quentes", acrescentou.”, incluindo a Grande Lisboa, especificou o IPMA.“A excecionalidade deste episódio de tempo quente está essencialmente na sua duração temporal bastante prolongada”, de acordo com o Instituto.A OMS apelou aos países europeus para reforçarem os planos de prevenção e resposta às temperaturas extremas, sublinhando a necessidade de integrar estas medidas nas estratégias de adaptação às alterações climáticas.Desde o início do ano, a equipa do IPMA estima que tenham ocorrido 59 dias em onda de calor, sendo que em 2023 foram registados 80 dias em onda de calor e em 2024 os dados apontam para 74 dias. Porém, é no período estival que o impacto é mais sentido., “não só pela sua extensão espacial como temporal”, tendo sido batidos vários recordes de temperatura do ar, que ainda hoje se mantém, sublinhou o IPMA.Naquele ano, registaram-se 47,3 graus centígrados na Amareleja, concelho de Moura (Alentejo).