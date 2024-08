Calor mantém Portugal continental sob avisos meteorológicos até sábado

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco vão estar com aviso laranja entre as 9h00 de sexta-feira e as 5h00 de sábado.

Até lá, estes distritos estão com aviso amarelo, também devido às altas temperaturas.

Outros 10 distritos vão manter-se com aviso amarelo até às 5h00 de sábado: Évora, Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, vento mais intenso na faixa costeira durante a tarde e pequena subida de temperatura nas regiões a norte do Rio Mondego.

As temperaturas vão variar hoje entre os 24º em Sagres e os 37º em Évora e Beja.

Para os próximos dias é aguardado um aumento das temperaturas, que podem chegar na sexta-feira aos 40º Celsius no interior de Portugal continental.