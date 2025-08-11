Calor. Portugueses procuram refúgio nos centros comerciais
AFP
Com as temperaturas elevadas na rua, são muitos os portugueses que procuram alternativas à fuga do calor e para alguns o refúgio nos centros comerciais é uma solução.
Em Coimbra, por exemplo, os visitantes aproveitam o ar fresco, também por falta de alternativas.
Os centros comerciais acabam por ser uma espécie de refúgios climáticos para a população, em Portugal, numa altura em que as casas aquecem, e muitos espaços ao ar livre se tornam insuportáveis devido ao Sol e às altas temperaturas.