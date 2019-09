Calor. Proteção Civil coloca 13 distritos sob alerta vermelho

RTP03 Set, 2019, 16:47 / atualizado em 03 Set, 2019, 17:25 | País

Os distritos sob alerta vermelho entre as 00h00 de quarta-feira e 23h59 de domingo são Aveiro, Braga Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Santaré, Viana do Castelo Vila Real e Viseu.



Já Beja, Faro, Évora, Lisboa e Setúbal passam a estar sob o alerta especial laranja.









“Apelo a todas as pessoas para evitarem comportamentos de risco e para evitarem todo o comportamento que tenho o uso do fogo em espaços rurais, porque a única forma de garantirmos que não vai haver incêndios é se não houver ignições”.



Dias e noites quentes



poderão atingir cerca de 40 graus na região Sul e Vale do Tejo”, sendo que na maioria do território os termómetros ultrapassarão os 30 graus de temperatura máxima, explicou Nuno Moreira, meteorologista do IPMA.



As noites também vão ser quentes, com as temperaturas mínimas nunca inferiores aos 20 graus na maioria dos distritos.



“A combinação destes parâmetros resulta em valores elevados do perigo meteorológico de incêndio e, consequentemente, de risco muito elevado e máximo numa grande parte do território”, acrescentou.

"Educação para o risco"



“A principal medida que existe no país (…) dentro daquilo que é a prevenção, é a educação para o risco”, pois “as pessoas têm de ter consciência de que têm de ser agentes da proteção civil”, considerou Carlos Mourato Nunes, presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

GNR reforça patrulhamento

c/ Lusa

A GNR é outra das entidades que, esta terça e quarta-feira, irá reforçar a vigilância, fiscalização e o patrulhamento terrestre em todo o território continental de modo a prevenir incêndios florestais.

A GNR lembra que, no período crítico de calor, é necessário continuar a adotar as medidas e ações especiais de prevenção de incêndios florestais, pelo que irá sensibilizar a população para as proibições, salvo se os fumigadores estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.

Outras proibições incidem sobre a circulação de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés.

Atendendo aos perigos de incêndio, a GNR aconselha ainda população a que, em caso de incêndio, ligue de imediato para o 112, transmitindo de forma sucinta e precisa a localização, a dimensão estimada e a forma de acesso mais rápida ao local;