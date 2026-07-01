Calor. Seis distritos sob aviso vermelho esta quinta-feira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), 12 dos 18 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três), a partir de quinta-feira e até pelo menos sábado, devido à previsão de tempo quente, com "persistência de valores extremamente elevados de temperatura, quer da máxima, quer da mínima".





Esta quinta-feira estão sob aviso vermelho Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Évora e Beja. Faro, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo estão sob aviso laranja e Viseu, Guarda, Braga e Bragança estão com aviso amarelo.





Na sexta-feira vão também estar sob aviso vermelho os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria, para além de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Évora e Beja - ou seja, um total de 12 distritos.

O aviso vermelho é o mais grave e surge numa altura em que Portugal entra num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.





c/ Lusa

No sábado,Os restantes distritos em Portugal Continental estarão todos sob alerta laranja.As anteriores previsões meteorológicas, divulgadas na manhã de hoje, colocavam os distritos de Lisboa e Setúbal sob aviso vermelho por causa do calor a partir de quinta-feira, estendendo-se na sexta-feira a Coimbra e Leiria.