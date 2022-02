Câmara constrói parque temporário para 625 viaturas perto do hospital de Leiria

Na reunião do executivo municipal, o vereador Carlos Palheira, que tem, entre outros, o pelouro da Gestão e Requalificação do Espaço Público, explicou que se trata de uma "bolsa de estacionamento de apoio" ao hospital.

Segundo Carlos Palheira, no parque, de 15 mil metros quadrados, vai ser colocado `tout venant` e o espaço vai ficar vedado e iluminado.

"Estão garantidas as condições para acolher os carros com conforto e com segurança", declarou o vereador.

Numa nota de imprensa, o município adiantou que o parque, de acesso gratuito, vai ser criado na Rua de Santo André.

"Prevendo um aumento significativo na procura de estacionamento na área envolvente ao Hospital de Santo André e consequentes constrangimentos rodoviários, o município acordou com o proprietário de três terrenos a constituição onerosa do direito de superfície, mediante o pagamento de dois mil euros mensais pelo período de dois anos", referiu a autarquia.

Com o investimento "pretende-se ainda eliminar as situações de eventual abuso e minimizar o impacto da dificuldade de estacionamento de longa duração no comércio e serviços locais", adiantou a Câmara.

O projeto de execução da empreitada encontra-se em curso, não havendo data para a entrada em funcionamento do parque.

O Centro Hospitalar de Leiria, de que faz parte o Hospital de Santo André, pretende ampliar os lugares para estacionamento, criando no total mais 216.

Atualmente, a unidade tem cerca de 900 lugares de estacionamento, para utentes, visitantes e funcionários.