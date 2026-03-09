Câmara da Chamusca "sonha" com regresso a casa dos seus estudantes do Ensino Superior após cursos

Cada Bolsa de estudo terá o valor de 500 euros, enquanto as Bolsas de mérito serão de 697 euros, correspondendo ao valor da propina máxima anual.

A autarquia chama a si a Educação como uma das prioridades estratégicas deste concelho e numa altura em que a frequência do Ensino Superior continua a representar custos elevados para muitas famílias, este apoio pretende também aliviar parte do esforço financeiro associado à formação académica.