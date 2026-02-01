Câmara da Sertã recolhe lonas e plásticos para cobertura de estruturas

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara Municipal da Sertã informa que os materiais podem ser entregues nos estaleiros municipais, situados na zona industrial da vila, todos os dias, incluindo fins de semana, entre as 8h00 e as 17h00.

Segundo o último ponto de situação no terreno avançado pela autarquia, relativamente ao abastecimento de água, os problemas mais críticos localizam-se em Herdade, Santo Abril e Santa Rita.

"Por todo o concelho, vão surgindo novas ruturas que vão sendo reparadas. Um ponto crítico é a Foz da Sertã, dado que o trajeto até ao depósito ainda não está acessível, mas que ficará resolvido durante o dia hoje".

Há ainda problemas com o abastecimento de água no Painho, Casal da Escusa, Viseu Fundeiro e Carvalhal, que serão resolvidos após a limpeza dos acessos aos depósitos.

"Há outros locais que poderão, entretanto, ficar sem água, mas serão prontamente abastecidos".

Relativamente ao fornecimento de luz elétrica, há geradores a ligar partes das localidades de Troviscal, Cabeçudo e Cernache do Bonjardim.

"Em Cernache do Bonjardim está a ser reposta a ligação de uma fase ligada por média tensão. Ainda hoje será fornecida energia, através de gerador, às localidades de Várzea dos Cavaleiros, Cumeada e Figueiredo".

A autarquia salientou que também as localidades de Castelo e Pedrógão Pequeno terão abastecimento através de gerador muito em breve.

A Estrada Nacional (EN) 238, entre Cernache do Bonjardim e Vale da Ursa está transitável, o mesmo acontece com a estrada entre o Brejo da Correia e Porto dos Fusos estando em curso os trabalhos de desobstrução.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados.

A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 0h00 de quarta-feira até às 23h59 de hoje para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.