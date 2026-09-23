Câmara de Almada vai assinar acordo com Seixal para resolver problema no abastecimento de água

Câmara de Almada vai assinar acordo com Seixal para resolver problema no abastecimento de água

Os municípios de Almada e do Seixal vão assinar um acordo para o licenciamento de um furo de captação de água, visando a resolução a curto prazo do problema de abastecimento do concelho de Almada.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Ana Sofia Rodrigues - RTP

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O anúncio foi feito hoje pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

O acordo entre os dois concelhos do distrito de Setúbal deverá ser assinado no início de outubro.

Segundo a ministra, o furo, denominado CBR2, está localizado no concelho do Seixal, como a maioria dos furos que abastecem Almada, que esteve em situação de alerta desde o início de julho e até final de agosto devido a sucessivas falhas no abastecimento de água, com especial incidência na Costa da Caparica.

"É muito importante porque precisamos, de uma forma harmoniosa e de acordo com todos, licenciar o furo CBR2, o famoso furo que vai resolver, para já, em curto prazo, e que está localizado no Seixal", disse Maria da Graça Carvalho.

A ministra falava durante a assinatura de um acordo entre Almada e a EPAL para estudar uma solução que reforce a resiliência e a segurança do sistema de abastecimento de água do concelho.

A governante explicou que o acordo entre os dois concelhos é uma das soluções para o problema no abastecimento de água em Almada, e a mais imediata, estando ainda a ser estudas duas outras medidas para o concelho, uma delas no âmbito do acordo hoje assinado com a EPAL.

Na sua intervenção Maria da Graça Carvalho frisou que a água é um bem público que não conhece limites administrativos, uma ideia também anteriormente referida pela presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros.

Sobre as outras estratégias para tornar Almada e toda a Península de Setúbal mais resiliente em matéria de abastecimento de água, a ministra explicou que a solução a ser agora estudada com a EPAL será através da distribuição de superfície com uma ligação entre Lisboa e Almada, através de condutas, a partir de uma zona junto à Ponte 25 de Abril.

Além desta solução, está em estudo, com prazo de quatro meses para apresentação de um projeto, uma outra, a partir da Barragem de Castelo de Bode, a cargo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e do Grupo ÁdP (Águas de Portugal).

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