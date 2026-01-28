Câmara de Ansião fecha escolas

A Câmara de Ansião, no distrito de Leiria, determinou o encerramento das escolas do concelho, hoje, devido ao mau tempo e apelou à população para evitar deslocações desnecessárias.



"Perante os efeitos da tempestade Kristin que se fazem sentir no nosso concelho, foi decidido encerrar todas as escolas, como medida preventiva e de proteção da comunidade escolar", referiu o município nas redes sociais.

Segundo a autarquia, "registam-se várias estradas cortadas, bem como falhas no fornecimento de energia elétrica em diferentes pontos do concelho".

"Todos os meios da Proteção Civil estão no terreno, incluindo bombeiros, forças de segurança, serviços municipais e equipas de apoio, a trabalhar de forma coordenada para repor a normalidade o mais rapidamente possível e garantir a segurança de todos".

A autarquia apelou à população para que "evite deslocações desnecessárias, siga as indicações das autoridades e acompanhe apenas a informação divulgada pelos canais oficiais".