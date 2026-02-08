Câmara de Caminha alerta para risco de derrocada do Paredão de Moledo

"A situação no Paredão de Moledo agravou-se consideravelmente nas últimas horas, verificando-se um risco real de derrocada, em particular na extremidade norte da estrutura", alertou hoje o município de Caminha na sua página de Facebook.

No sábado, a autarquia interditou a passagem neste paredão devido ao "colapso de partes do passeio", uma vez que "a ação do mar originou a escavação da areia sob a estrutura, deixando o pavimento suspenso e sem suporte adequado".

"Face ao risco iminente de queda de novos blocos e do próprio pavimento, mantém-se interdita a circulação de viaturas e pessoas nas zonas do paredão", informou hoje o município, que especificou que a "extremidade norte tem sido a mais afetada pela forte agitação marítima, com deslocação de pedras de grandes dimensões e destruição da base de proteção".

É feito um apelo à população para que respeitem as interdições feitas nesta zona, enquanto não é possível garantir "as condições de segurança".