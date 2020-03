Câmara de Carregal do Sal disponibiliza pavilhão para isolamento

"A câmara municipal colocou à disposição as instalações do pavilhão municipal para a eventual necessidade de isolamento de pessoas. A medida surge na sequência do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (Covid-19), ativado no dia 22 de março, pelo presidente da edilidade, Rogério Mota Abrantes", lê-se num comunicado publicado na página da internet da autarquia e na página oficial do Facebook.

A autarquia esclarece que "a estrutura tem capacidade para acolher 30 pessoas e está preparada para ser utilizada a qualquer momento, caso seja solicitado pela Direção Geral da Saúde (DGS)".

O executivo de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, ativou no domingo o plano municipal de emergência de proteção civil que determina medidas de minimização ou contenção da propagação da pandemia covid-19.

Entre as medidas está a obrigatoriedade de os emigrantes que regressem e as pessoas de outros concelhos, nomeadamente de grandes áreas urbanas, que estejam em mobilidade", terem de dar conhecimento da sua chegada à câmara municipal ou às juntas de freguesia do concelho.

"As referidas pessoas têm de manter-se em casa em isolamento preventivo (profilático) ou "quarentena", pelo período mínimo de 14 dias, conforme indicações da DGS, devendo em caso dos sintomas pela mesma referenciados contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou médico de serviço do centro de saúde (968 484 840)", informa o executivo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.