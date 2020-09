Câmara de Cinfães pede intensificação de esforços para identificar autores dos fogos

Numa nota hoje divulgada, este autarca do norte do distrito de Viseu refere-se aos incêndios que "começam à noite e de madrugada sem causas para o facto", pondo em causa os esforços feitos ao longo do resto do ano para os evitar.

"Os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Municipal, pelas equipas de sapadores florestais e bombeiros voluntários durante o ano, as centenas de milhares de euros investidos na limpeza das faixas de combustível, nas queimas a pedido, nos inúmeros hectares de fogo controlado realizados, caem em saco roto devido a ações criminosas", lamenta.

Na quinta-feira à tarde, no espaço de hora e meia, deflagraram três incêndios florestais no concelho, concretamente em Alhões, Pindelo e Sanguinhedo.

No de Alhões, dois militares da GNR sofreram queimaduras de primeiro e de segundo grau e tiveram de ser helitransportados para Coimbra.

Segundo Armando Mourisco, as ações de vigilância da GNR e de investigação da PJ vão intensificar-se e estender-se por todo o concelho, durante as 24 horas do dia.

O autarca pediu ainda a quem tenha "conhecimento de movimentos suspeitos" que transmita essas informações às autoridades e se mantenham alerta.