Câmara de Coimbra exige que partidos políticos assumam compromissos com a cidade

"Este ano vou apenas solicitar que, face às eleições legislativas que inesperadamente vão decorrer no início de 2024, os partidos políticos que se vão candidatar façam das questões locais um dos temas de campanha e que assumam compromissos solenes relativamente às mesmas", afirmou José Manuel Silva, que falava no período antes da ordem do dia da reunião do executivo de hoje.

O presidente da Câmara Municipal vincou a necessidade de os partidos se comprometerem com a permanência do Tribunal Administrativo e Fiscal no concelho, salientando que existe o perigo de este equipamento poder sair de Coimbra.

Durante a sua intervenção, José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS/Nós/Cidadãos!/PPM/Aliança/RIR e Volt), vincou também que deve ser assegurado que o projeto para o novo Palácio da Justiça "vai ser efetivamente acelerado e financiado".

Relativamente à nova maternidade e ao investimento no Hospital dos Covões, o autarca exigiu a "assunção do compromisso de honra" de financiamento por parte dos partidos que se candidatam às eleições.

Por último, José Manuel Silva exigiu a resolução da questão das carreiras dos motoristas dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), que não têm carreira própria, o que já levou o executivo a alertar para a dificuldade de atração e fixação de recursos humanos para assegurar o normal funcionamento dos transportes coletivos municipais.

"Tínhamos já apalavrada uma solução com o atual Governo, em reunião com a ministra da Presidência, mas a queda do Governo faz o processo voltar à casa da partida. Ao contrário do passado, temos vontade política de resolver o problema e estamos disponíveis para assumir os respetivos custos financeiros, mas o Governo socialista tem bloqueado as soluções", criticou o autarca.