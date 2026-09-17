Câmara de Coimbra prepara investimento de grande dimensão no parque escolar

"O município está a mobilizar um plano de investimento de grande dimensão na modernização das nossas escolas, que só será possível na sua plenitude com o determinante apoio do Governo, que sabemos partilhar desta nossa ambição", disse hoje à tarde Ana Abrunhosa, na inauguração da requalificação da Escola Básica 2,3 Eugénio de Castro.

Numa cerimónia presidida pelo ministro da Educação, a autarca destacou o investimento de 12,6 ME na reabilitação daquele estabelecimento de ensino, fundado em 1972, que tem capacidade para mais de um milhar de alunos.

A intervenção, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, abrangeu todo o complexo escolar, constituído por oito blocos, pavilhão gimnodesportivo e espaços exteriores.

Salientando que com esta intervenção "Coimbra fica melhor", a presidente da Câmara destacou os "espaços modernos, seguros, confortáveis e adequados às exigências atuais, que permitem criar ambientes educativos mais estimulantes, mais inclusivos e mais capazes de acolher novas formas de ensinar e de aprender".

"Mas esta inauguração não é um ato isolado, nem o fecho de um capítulo. Para a Câmara de Coimbra, a requalificação do parque escolar assumiu-se como uma prioridade absoluta", frisou Ana Abrunhosa, destacando que muitas escolas não tiveram, durante décadas, o investimento de que necessitavam e que as suas comunidades mereciam.

A autarca realçou que se encontra em execução a requalificação das escolas básicas da Conchada (1,66 ME) e de Eiras (1,47 ME), e a secundária D. Dinis (150 mil euros), e que a reabilitação da Escola Secundária José Falcão já tem candidatura aprovada, num investimento previsto de 30,5 ME.

A presidente da Câmara de Coimbra anunciou ainda que já foi submetida candidatura para a Escola Secundária Dom Duarte (22,8 ME) e que aguarda a publicação dos avisos da Prioridade P3 para a Escola Secundária Jaime Cortesão e Escola EB 2,3 Dr.ª Maria Alice Gouveia.

"Aguardamos, ainda, a publicação de aviso para as escolas que não integraram o plano inicial, mas com o pedido de intervenção já autorizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) para mais oito escolas", adiantou.

São elas a escolas básicas n.º 2 de São Silvestre, Rainha Santa Isabel, Ceira, n.º 2 de Taveiro, Inês de Castro, Poeta Manuel da Silva Gaio, a Escola Básica 2,3 Martim de Freitas e a Secundária D. Dinis.