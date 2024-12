Câmara de Coruche avança com medidas para combater os roubos de cortiça

Foto: LUSA

A Câmara municipal de Coruche, para combater os roubos de cortiça, vai avançar já no próximo ano com várias medidas entre as quais, a interdição da circulação em algumas estradas menos movimentadas do concelho durante o período noturno. Segundo a autarquia é para reduzir a frequência de "indivíduos indesejáveis" nestas zonas.