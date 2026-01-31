Câmara de Leiria instala geradores e fornece água com cisternas

"Uma vez que a E-Redes não consegue dar-nos uma previsão de quando irá ter o restabelecimento da corrente elétrica, vamos optar por, em cada uma das freguesias que ainda não têm abastecimento, fazer um ponto com abastecimento de gerador através de um PT [posto de transformação]", afirmou aos jornalistas Luís Lopes, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde está o centro de operações do município.

O objetivo é que as pessoas tenham um local onde "possam deslocar-se para carregar equipamentos, para tomarem um banho e também para terem abastecimento de água", trabalho que vai ser feito ainda durante o dia de hoje.

Quanto ao abastecimento de água, a autarquia tinha "parte do sistema em carga em cerca de 60% a 70% do concelho", mas "com as inúmeras cheias" nos últimos dias há "várias estações elevatórias que foram muito danificadas".

"Estivemos esta noite a fazer a tentativa de recuperação dessas estações elevatórias, para conseguirmos recarregar o sistema e, portanto, durante o dia de hoje, vamos voltar a ter partes do concelho que vão ser abastecidas de água", declarou.

Segundo o autarca, aquelas freguesias em que até às 14:00 horas não for possível o restabelecimento do abastecimento de água, vão ser disponibilizadas cisternas em locais a divulgar, "para que as pessoas possam, em caso de necessidade, ir buscar água".

Contudo, Luís Lopes ressalvou que "esta água não é potável, pode ser utilizada para questões sanitárias ou para os animais", notando haver "muitas explorações pecuárias espalhadas pelo concelho".