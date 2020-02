Câmara de Lisboa aplica travão a carros na Baixa. Moradores não querem sair prejudicados

Foto: Arlinda Brandão - Antena 1

O Movimento Morar em Lisboa vê aspetos positivos na nova Zona de Emissões Reduzidas Avenidas/Baixa-Chiado. Mas Luís Mendes, do Movimento Morar em Lisboa, diz que os habitantes vão ficar prejudicados com as restrições à circulação, acusando a autarquia de querer agradar mais aos turistas e visitantes do que a quem vive no centro da cidade.