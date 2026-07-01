Câmara de Lisboa aponta rede de refúgios climáticos para ajudar a enfrentar onda de calor

Enquanto acompanha e avalia a situação, numa nota escrita enviada à rádio pública, a autarquia lembra que existe uma rede de refúgios climáticos locais na cidade em que existem condições para enfrentar esta onda de calor: esta rede é constituída por jardins, parques, espaços verdes e equipamentos culturais onde é possível encontrar ambientes mais frescos e confortáveis.





É o caso de vários equipamentos culturais e bibliotecas, que disponibilizam ambientes interiores confortáveis e protegidos durante os períodos de maior calor comoIntegram igualmente esta rede de refúgios climáticos da cidade:estes são alguns dos exemplos de jardins e espaços verdes.A Câmara de Lisboa recomenda também aos Serviços Municipais e às Juntas de Freguesia que, sejam adotadas e divulgadas as ações necessárias para evitar junto da população os problemas associados ao calor.Outra medida já tomada levou a que oA decisão foi tomada pelas autoridades devido às temperaturas excecionalmente elevadas previstas para sexta e sábado, 3 e 4 de julho.