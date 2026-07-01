Onda de calor. Governo quer um abrigo temporário por município

O Governo apresentou esta quarta-feira um plano de combate ao calor, numa altura em que estão previstas superiores a 40 graus em Portugal continental.



Entre as medidas estão a disponibilização de abrigos temporários nos municípios para que a população possa escudar-se do tempo quente quando necessário.









“A resposta mais eficaz ao calor não começa no hospital, começa muito antes, com a prevenção e a proteção ativa das pessoas mais vulneráveis”, acrescentou Ana Povo.



Por essa razão, as Unidades Locais de Saúde estão a reforçar a articulação com os municípios, as juntas de freguesia, a Proteção Civil e os serviços da Segurança Social para “identificar locais de abrigo temporário climatizados que poderão ser ativados sempre que a evolução da situação o justifique, para acolher pessoas em situação de maior vulnerabilidade”.



O Governo solicitou ainda aos municípios que identifiquem outros espaços públicos que possam funcionar como locais de permanência temporária durante os períodos de maior calor.



“Apelamos à população que utilize estas respostas sempre que necessário”, disse a secretária de Estado. “Ao contrário do que acontece com as infeções respiratórias no inverno, cuja pressão recai sobretudo sobre os cuidados de saúde, as ondas de calor exigem uma resposta ampla e integrada que envolve toda a sociedade”, começou por dizer a secretária de Estado da Saúde em conferência de imprensa.“A resposta mais eficaz ao calor não começa no hospital, começa muito antes, com a prevenção e a proteção ativa das pessoas mais vulneráveis”, acrescentou Ana Povo.Por essa razão, as Unidades Locais de Saúde estão a reforçar a articulação com os municípios, as juntas de freguesia, a Proteção Civil e os serviços da Segurança Social paraO Governo solicitou ainda aos municípios que identifiquem outros espaços públicos que possam funcionar como locais de permanência temporária durante os períodos de maior calor., disse a secretária de Estado.

Potencial aumento da mortalidade nos próximos dias

Ana Povo alertou ainda para o facto de períodos de calor extremo poderem associar-se a um aumento da procura dos cuidados de saúde e “a um aumento da mortalidade, principalmente entre os grupos mais vulneráveis”.



“Na onda de calor dos próximos dias, o que mais nos preocupa é que não irá ocorrer o devido arrefecimento noturno”, explicou, pedindo à população que procure arrefecer a temperatura corporal pelo menos durante algumas horas em espaços devidamente climatizados.



O Governo recomendou ainda manter hidratação adequada ao longo do dia, bebendo pelo menos 1,5 litros de água, assim como evitar a exposição solar entre as 11h00 e as 17h00, “permanecendo, sempre que possível, em ambientes frescos, fechando as persianas durante o dia e arejando a casa nas horas de menor calor”.



A população deve ainda adaptar a atividade física às condições meteorológicas e contactar a linha SNS24 ou os serviços de saúde “perante quaisquer sinais de agravamento do estado de saúde”.

Nível 1 de risco nacional

Portugal está atualmente no nível 1 de risco nacional de saúde devido à onda de calor que se aproxima, “o que implica um conjunto de medidas essenciais, sobretudo de monitorização, mas também de adequação de horários e capacidade de resposta das consultas abertas para responder às necessidades da população”, esclareceu Álvaro Almeida, diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde.



Álvaro Almeida pediu à população para contactar o SNS através da linha SNS24, “sempre que tenham alguma necessidade de saúde”.



Todas as Unidades Locais de Saúde já receberam um plano com as normas de ação em cada situação e estão preparadas “com as condições de climatização, com especial enfoque nos serviços de urgência, internamento e salas de espera”.



“Estamos preparados para responder a um aumento de procura que poderá existir em função das condições climatéricas”, garantiu Álvaro Almeida.

