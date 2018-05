Câmara de Lisboa contrata obras urgentes em muro da costa do Castelo por ajuste direto

Lusa10 Mai, 2018, 18:49 | País

A proposta extra-agenda, à qual a agência Lusa teve acesso, foi aprovada por unanimidade, segundo fontes municipais, e prevê a "estabilização urgente do muro de suporte correspondente ao edifício da costa do Castelo, n.º 74".

O preço base da empreitada é de meio milhão de euros e o prazo de execução mínimo é de 60 dias, elenca a proposta.

Numa resposta enviada à agência Lusa na sexta-feira, o município avançou que, naquele dia, uma equipa da CML havia feito "nova avaliação da situação do muro", que resultou na "indicação para os hóspedes desocuparem a Pensão Ninho das Águias", contígua ao muro.

De acordo com a proposta, esta vistoria concluiu que existiu um "aumento da espessura e extensão das várias fendas existentes no muro, que podem colocar em causa a estabilidade do mesmo, com o consequente risco de colapso parcial, que poderá levar a alterações das condições de estabilidade do próprio edifício".

"A proprietária do muro e do edifício que alberga a Pensão Ninho das Águias foi informada em novembro de 2017, após vistoria realizada pelos serviços da CML, que deveria fazer obras de estabilização e consolidação do muro de suporte de terras", acrescenta a nota.

Também naquele dia foi realizada "uma reunião com a proprietária do edifício e do muro para aferir sobre o arranque das obras", disse a CML.