Câmara de Lisboa debate proposta para tornar os transportes públicos gratuitos para jovens e idosos

Desde 2017, as crianças até aos 12 anos já beneficiam de transportes públicos gratuitos em Lisboa, nas redes do Metropolitano e da Carris.O documento prevê uma despesa máxima de 6,266 milhões de euros em 2022 e, para 2023, 2024 e 2025, até 14,9 milhões de euros para cada ano.O BE e o PCP já anunciaram que apresentaram propostas de alteração.





Entre as propostas do BE está a que os transportes sejam gratuitos para estudantes que comprovem que moram na cidade e não apenas para aqueles com domicílio fiscal no concelho.





O PCP, que já anunciou o voto favorável dos dois vereadores comunistas à proposta de Carlos Moedas, defende, entre outras medidas, que a CML garanta uma comparticipação no valor do passe municipal (30 ou 15 euros) a quem tem o Navegante Metropolitano e quer continuar a ter e que, desta forma, continuaria a pagar apenas a diferença entre um título e outro.