Câmara de Lisboa hasteia bandeira LGBTQIA+ na Praça do Município apesar de proibição

A nova lei prevê multas entre 200 e dois mil euros em caso de negligência e de 400 a quatro mil em caso de dolo.





c/ Lusa

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa refere que, sendo hoje o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, a iniciativa "marca simbolicamente o reconhecimento da diversidade e da defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, reafirmando Lisboa como uma cidade aberta e defensora dos direitos humanos"."A nossa cidade é um espaço de liberdade, respeito e dignidade humana." salienta o presidente da câmara, Carlos Moedas, citado no documento.No passado dia 6, a Câmara de Lisboa rejeitou uma proposta do Bloco de Esquerda (BE) para hastear a bandeira LGBTI+ no edifício da autarquia, com os votos contra da liderança PSD/CDS-PP/IL e do Chega.O voto de saudação ao Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia foi apresentado pelo BE na reunião privada do executivo camarário.A bandeira arco-íris, símbolo do orgulho lésbico, 'gay', bissexual e transgénero,, por iniciativa do Cidadãos por Lisboa, sendo considerada a primeira vez que foi içada numa câmara municipal ou instituição pública em Portugal.No mês passado, PSD, Chega e CDS-PP aprovaram, em votação final global, na Assembleia da República,, pertencentes ou afetos a órgãos de soberania, serviços da administração direta e indireta do Estado, regiões autónomas, autarquias locais e demais entidades públicas".