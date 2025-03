Câmara de Lisboa inicia transplante de jacarandás na Avenida 5 de Outubro

Fonte do gabinete do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), confirmou à Lusa que estão a decorrer os trabalhos de transplante de jacarandás na Avenida 5 de Outubro, que tiveram início na manhã de hoje.

A mesma fonte disse que na conferência de imprensa realizada na terça-feira sobre o tema a diretora municipal dos Espaços Verdes, Catarina Freitas, explicou que se iria "dar prioridade" ao transplante de jacarandás, por ter de ser realizado numa determinada janela temporal para que tenha sucesso.

No entanto, a informação prestada na conferência de imprensa foi de que o transplante de jacarandás iria começar na próxima semana, com os primeiros cinco, e os seguintes seriam agendados à medida do ciclo das árvores.

A Lusa questionou o gabinete do presidente da câmara sobre o que motivou a antecipação do processo de transplante de jacarandás, aguardando ainda uma resposta.

Contra este processo, a petição "Não ao abate dos jacarandás da Av. 5 de Outubro", criada na sexta-feira, 21 de março -- Dia da Árvore, reúne hoje mais de 49.000 assinaturas.

Foi, entretanto, marcada para hoje uma reunião entre um grupo de peticionários e a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida (independente eleita pela coligação "Novos Tempos" PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), adiantou fonte da câmara.