Câmara de Lisboa limita escolha por refeições vegetarianas nas escolas e enfrenta petição contra

"Informamos que, a partir do próximo dia 01 de janeiro de 2026, a opção vegetariana deixará de estar visível no painel de marcações", avisou a Câmara Municipal de Lisboa (CML), num email enviado na terça-feira aos encarregados de educação.

Nessa comunicação, a autarquia refere que a opção vegetariana "não poderá ser disponibilizada de forma pontual ou ocasional, sendo reservada exclusivamente para os casos em que o regime vegetariano é assumido de forma contínua e estruturada".

"Caso a criança/aluno tenha uma alimentação vegetariana de forma permanente, deverá ser formalizado o respetivo pedido junto da coordenação de estabelecimento, indicando o nome do aluno, o estabelecimento de ensino e o ano de frequência. Após validação pela CML, será atribuída a designação de `restrição alimentar`, passando a ser fornecido diariamente um prato vegetariano", lê-se no email.

Perante esta informação da CML, encarregados de educação criaram uma petição pela continuidade da marcação livre de refeições vegetarianas nas escolas públicas de Lisboa, considerando que a decisão da autarquia "é inaceitável e representa um retrocesso nas políticas de sustentabilidade, liberdade de escolha e educação alimentar".

"Limitar o acesso às refeições vegetarianas apenas a quem `assuma formalmente um regime permanente` é uma forma de discriminação alimentar, contrária ao espírito da lei n.º 11/2017, que visa precisamente garantir o direito à opção vegetariana nas cantinas públicas, sem imposições nem barreiras administrativas", lê-se na petição pública, que reúne, até às 17:00 de hoje, mais de 1.200 assinaturas.

Os peticionários referem ainda que muitos encarregados de educação e alunos escolhem refeições vegetarianas por motivos de saúde, ambientais, éticos ou de preferência pessoal, pelo que "não é aceitável que a CML dificulte o acesso a essa escolha".

Neste sentido, a petição pretende reivindicar que a CML revogue a decisão de eliminar a opção vegetariana do painel de marcações a partir de 2026; mantenha a marcação livre e acessível de refeições vegetarianas a todos os alunos, sem necessidade de justificar ou comprovar o regime alimentar familiar; promova políticas alimentares verdadeiramente sustentáveis e inclusivas, em consonância com os valores que afirma defender; e garanta que nenhuma criança ou família seja discriminada pelas suas escolhas alimentares.

"As escolas devem ser espaços de inclusão, aprendizagem e exemplo --- e isso inclui o respeito pelas opções alimentares que refletem valores de saúde, ambiente e empatia. Apelamos à CML para que reconsidere esta decisão e mantenha uma política alimentar aberta, coerente e progressista", reforçam os peticionários.

Em resposta à agência Lusa, o gabinete da vereadora da Educação, Sofia Athayde (CDS-PP), disse que "não é verdade que a livre escolha das refeições vegetarianas vá acabar", explicando que o que está em causa "não é uma mudança, mas uma clarificação de regras que já existiam", mantendo a opção vegetariana para quem a prefere.

Essa clarificação, segundo a vereadora da Educação, pretende que "se diminua fortemente o desperdício alimentar causado pela imprevisibilidade do número de refeições a confecionar em cada dia".

"As opções vegetarianas continuam disponíveis, mas a sua atribuição passa a seguir critérios mais claros, garantindo que todos aqueles que necessitem ou optem por esta opção vegetariana tem efetivo acesso a estas refeições", adiantou o gabinete de Sofia Athayde.