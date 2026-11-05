País
Câmara de Lisboa quer comprar Pátio da Quintinha. E evitar despejo de moradores
A Câmara de Lisboa quer comprar o Pátio da Quintinha e vai assegurar apoio aos moradores em risco de despejo. O executivo garante que o administrador de insolvência "não executará nenhuma ação que leve ao despejo dos residentes".
Fotografia: Arlinda Brandão RTP Antena 1
Em causa está o risco de despejo de mais de 30 famílias do Pátio da Quintinha, um prédio na freguesia do Beato onde vivem cerca de 100 pessoas.
Nos últimos dias os moradores voltaram a receber uma notificação do administrador da insolvência, em que é exigida a apresentação, no prazo de 10 dias, de documentos relativos à ocupação das habitações, renovando as ameaças de despejo.
A solução agora apontada pela autarquia aponta para a compra do imóvel e foi dada orientação às direções municipais de Património e de Habitação para procederem à avaliação completa da situação até ao final do ano
A Câmara de Lisboa garante que vai trabalhar no sentido de garantir a aquisição do Pátio da Quintinha e a sua reabilitação. E que estão em curso as avaliações necessárias à tomada de decisão, daqui a cerca de dois meses.