País
Câmara de Lisboa quer saber estado de candeeiros e luminárias após queixas
A Câmara de Lisboa vai contratar uma inspeção aos candeeiros e luminárias de Lisboa o quanto antes, após situações de "eventuais eletrocussões" de animais, que, segundo a própria autarquia, "provocaram um clima de desconfiança na rede de iluminação pública que serve a cidade".
Arlinda Brandão - Antena 1
Em representação da liderança PSD/CDS-PP/IL, a vereadora Joana Baptista disse que, nos últimos dois meses, se têm registado "uma série de relatos sobre eventuais situações de eletrocussões de animais em candeeiros ou perto dos mesmos na cidade de Lisboa".
A responsável pelo pelouro do Planeamento do Espaço Público disse que os 66 mil candeeiros públicos na cidade, com cerca de 75 mil luminárias, "têm uma idade média elevada e precisam de continuada manutenção e renovação", destacando o investimento previsto no orçamento de 2026, no valor de 10 milhões de euros, para intervir na iluminação pública.