Câmara de Lisboa quer saber estado de candeeiros e luminárias após queixas

Arlinda Brandão - Antena 1

Na primeira reunião pública deste novo mandato, a autarquia anunciou que vai avançar com uma contratação externa para inspecionar os 66 mil candeeiros e 75 mil luminárias, com a necessária urgência.



Em representação da liderança PSD/CDS-PP/IL, a vereadora Joana Baptista disse que, nos últimos dois meses, se têm registado "uma série de relatos sobre eventuais situações de eletrocussões de animais em candeeiros ou perto dos mesmos na cidade de Lisboa".



A responsável pelo pelouro do Planeamento do Espaço Público disse que os 66 mil candeeiros públicos na cidade, com cerca de 75 mil luminárias, "têm uma idade média elevada e precisam de continuada manutenção e renovação", destacando o investimento previsto no orçamento de 2026, no valor de 10 milhões de euros, para intervir na iluminação pública.