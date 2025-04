Câmara de Lisboa recua na remoção de árvores na Avenida 5 de Outubro e reavalia abates

"Depois de a Câmara Municipal de Lisboa ter já plantado 15 jacarandás na última semana, foi decidido que são autorizados apenas três dos transplantes, de exemplares que se encontram numa zona crucial que obriga a trabalhos urgentes no subsolo para requalificação dos coletores de esgoto e condutas de água, que estão em risco e bastante degradados", informou a autarquia, num comunicado enviado à agência Lusa.

Relativamente à transplantação destes três jacarandás, a Câmara Municipal de Lisboa (CML), liderada por Carlos Moedas (PSD), disse que dois irão para a Praça Andrade Caminha e um para a Rua Marquês da Fronteira, acrescentando que vão ser ainda transplantados mais dois plátanos que se encontram numa das ruas próximas.

"Quanto a toda a restante intervenção para este eixo, foi pedido um novo esforço de reavaliação por parte dos serviços técnicos da autarquia e do promotor do projeto, procurando perceber se existe mais alguma possibilidade exequível que não tenha sido devidamente equacionada", indicou a CML, referindo-se ao plano previsto de abate de 25 jacarandás na Avenida 05 de Outubro.

Esta decisão da CML foi anunciada um dia depois da sessão de esclarecimento, com mais de quatro centenas de participantes, em que a vereadora do Urbanismo, Joana Almeida (independente eleita pela coligação "Novos Tempos" PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), afirmou que a autarquia "não pode incumprir" o contrato com a Fidelidade Property no projeto de Entrecampos.

O plano inicial previa a remoção de 47 árvores no eixo da Avenida 5 de Outubro, onde há 75 jacarandás, definindo que 30 seriam mantidos, 20 transplantados (a que se juntariam dois plátanos) e os restantes 25 abatidos. Simultaneamente, o projeto determina que serão replantados 39 jacarandás, a que se juntarão 49 outras árvores.

Em questão está a construção de um parque de estacionamento subterrâneo.

Contra este processo, a petição "Não ao abate dos jacarandás da Avenida 5 de Outubro", criada na sexta-feira, 21 de março -- Dia da Árvore, reúne hoje mais de 54.000 assinaturas.